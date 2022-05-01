سلالتان من أوميكرون تتسببان في موجة تفش جديدة 

وكالات(صدى):

اكتشف علماء في جنوب إفريقيا، انتشار سلالتين فرعيتين من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بكوفيد-19 بما يكفي للتسبب في موجة تفش جديدة.

وفحص العلماء الذين ينتمون لأكثر من مؤسسة سلالتي “بي. إيه. 4″ و”بي. إيه. 5” الفرعيتين من أوميكرون اللتين أضافتهما منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي لقائمتها للمراقبة.

وأظهرت المجموعة التي تلقت اللقاحات قدرة على تحييد الفيروس بأكثر من خمسة أمثال، وبالتالي فهي محمية بشكل أفضل، أما في العينات التي سحبت ممن لم يتلقوا اللقاحات، فقد ظهر انخفاض بنحو ثمانية أمثال لإنتاج الأجسام المضادة عند التعرض للسلالتين الفرعيتين مقارنة بالسلالة الأصلية لأوميكرون “بي. إيه. 1”.