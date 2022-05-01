بالفيديو.. محمد عبده يقدم اعتذاره لعائلتي طلال مداح وأبو بكر سالم

أميرة خالد(صدى):

قدم الفنان محمد عبده اعتذاره إلى عائلة وجماهير الفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح على تصريحاته الأخيرة “الحادة والقاسية” تجاههما.

وأضاف أن الفنانين الراحلين شاركوه أفراحه، مؤكدًا أنه يدين لهم بالفضل الكبير والعيش بين تاريخهم ومشاركتهم في الأفراح، وذلك وفقا لـ”العربية”.

وحث عائلة الراحلين وجمهورهما إلى مسامحته على ما قاله خلال استضافته في إحدى البرامج الرمضانية، مضيفا أن ما قاله كان تعبير فني.