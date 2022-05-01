بالفيديو.. محمد عبده يقدم اعتذاره لعائلتي طلال مداح وأبو بكر سالم
قدم الفنان محمد عبده اعتذاره إلى عائلة وجماهير الفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح على تصريحاته الأخيرة “الحادة والقاسية” تجاههما.
وأضاف أن الفنانين الراحلين شاركوه أفراحه، مؤكدًا أنه يدين لهم بالفضل الكبير والعيش بين تاريخهم ومشاركتهم في الأفراح، وذلك وفقا لـ”العربية”.
وحث عائلة الراحلين وجمهورهما إلى مسامحته على ما قاله خلال استضافته في إحدى البرامج الرمضانية، مضيفا أن ما قاله كان تعبير فني.
الفنان #محمد_عبده يتقدم بالاعتذار إلى عائلتي وجماهير الفنانين الراحلين #أبوبكر_سالم و #طلال_مداح على تصريحاته الأخيرة "الحادة والقاسية" تجاههما. pic.twitter.com/lY6VBcySCg
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2022
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