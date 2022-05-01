شاهد.. قصة العائلة التي توارثت إدارة الحرم المكي لمئات السنين حتى إنشاء رئاسة الحرمين 

مكة المكرمة(صدى):

سميت عائلة نائب الحرم بهذا اللقب بعد أن توارثت مهمة إدارة شؤون الحرم المكي منذ مئات السنين وصولا إلى عهد الملك خالد وهي وظيفة إدارة لتنظيم شؤون المسجد الحرام.

وقال نائب الحرم أحد أعيان أسرة نائب الحرم، إن هذه الوظيفة تعني كافة شؤون الخدمات اللازمة للحرم، من عمال ونظافة وصيانة وشؤون الخطباء.

ومن جانبه، أوضح محمد نائب الحرم، أحد أفراد أسرة نائب الحرم:”حرص أفراد عائلة نائب الحرم في خدمة المسجد الحرام كونه شرف لنا وواجب علينا.