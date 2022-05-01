القيادة تهنئ قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرياض(صدى):

هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد هنأ، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام، ماجد القصبي، أبنائه وبناته من المواطنين والمقيمين في المملكة، والمسلمين والمسلمات في كل مكان، بحلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الله عز وجل أن يعيده على الجميع وهم يرفلون بثياب الأمن والأمان والصحة والسعادة، وأن يحفظ بلادنا وبلدان العالم من كل شرٍ ومكروه”.