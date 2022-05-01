الجبرين خارج حسابات الاتحاد أمام الفتح 

نواف السالم(صدى):

تكشفت معلومات عن عدم جاهزية لاعب الاتحاد عبد العزيز الجبرين للمواجهة المقبلة للفريق، بعد العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن عبدالعزيز الجبرين يواصل برنامج تأهيله من الإصابة العضلية، ليخرج من حسابات مدرب الاتحاد كوزمين كونترا، لمباراة الفتح، الجمعة المقبلة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن عبدالعزيز الجبرين تعرض للإصابة بتمزق عضلي خلال تواجده في معسكر الاتحاد بمدينة دبي الإماراتية، أواخر العام الماضي.