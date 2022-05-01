شاهد.. الحجيلان يكشف عن رسالة عبد الرحمن أبا الخيل له خلال اجتماع مجلس الوزراء

الرياض(صدى):

تحدث وزير الإعلام والصحة سابقاً، الشيخ جميل الحجيلان، عن رسالة أرسلها له عبدالرحمن أبا الخيل وزير النقل آنذاك، خلال اجتماع يخص نظام العمل في المملكة.

وقال جميل الحجيلان:” كان مجلس الوزراء منعقد في الطائف، برئاسة الأمير فهد بن عبدالعزيز ، وعرض في الجلسة نظام العمل والعمال لمناقشته، وجئت في ذلك اليوم ومعي ملاحظات على النظام”.

وأشار:”الأمير مساعد بعدما رأى أني ناقشت كثيرًا، وفي هذه اللحظة أرسل لي عبد الرحمن رسالة في ورقة صغيرة كتب فيها، يا ثقل دمك، نبي نخلص لو سمحت”.

وتابع:”مجلس الوزراء أقر النظام في قراءته الأولى كمشروع، وبعد ذلك أرسل إلى الديوان، للمصادقة عليه من قبل الملك فيصل”.