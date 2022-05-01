شاهد.. الحجيلان يكشف عن رسالة عبد الرحمن أبا الخيل له خلال اجتماع مجلس الوزراء
تحدث وزير الإعلام والصحة سابقاً، الشيخ جميل الحجيلان، عن رسالة أرسلها له عبدالرحمن أبا الخيل وزير النقل آنذاك، خلال اجتماع يخص نظام العمل في المملكة.
وقال جميل الحجيلان:” كان مجلس الوزراء منعقد في الطائف، برئاسة الأمير فهد بن عبدالعزيز ، وعرض في الجلسة نظام العمل والعمال لمناقشته، وجئت في ذلك اليوم ومعي ملاحظات على النظام”.
وأشار:”الأمير مساعد بعدما رأى أني ناقشت كثيرًا، وفي هذه اللحظة أرسل لي عبد الرحمن رسالة في ورقة صغيرة كتب فيها، يا ثقل دمك، نبي نخلص لو سمحت”.
وتابع:”مجلس الوزراء أقر النظام في قراءته الأولى كمشروع، وبعد ذلك أرسل إلى الديوان، للمصادقة عليه من قبل الملك فيصل”.
"ياثقل دمك، نبي نخلص لو سمحت"
معالي الشيخ جميل الحجيلان (وزير الإعلام والصحة سابقاً) يتحدث عن رسالة أرسلها له #عبدالرحمن_أبا_الخيل أثناء اجتماع يخص نظام العمل@mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل#روتانا_خليجية#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/LZeTEYwWf0
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 1, 2022
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