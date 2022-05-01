وكالة المسجد النبوي: نتوقع حضور أكثر من نصف مليون مصل لصلاة العيد

المدينة المنورة(صدى):

قال وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بوكالة المسجد النبوي، عبدالعزيز الأيوبي، إن الوكالة توقعت حضور أكثر من نصف مليون مصل لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد أنه تم تهيئة المسجد النبوي لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لما ذكرته خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

ونوه بأن أكثر من 10 آلاف موظف يشاركون في تقديم خدمات للمصلين، ومنهم موظفين ومتطوعين ورجال أمن، فضلا عن تقديم الهدايا للمصلين.