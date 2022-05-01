باهبري: الشباب يسعى لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

قال لاعب الشباب هتان باهبري، إن فريقه يسعى لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، موضحا:” الأمر ليس صعبا مع تكاتف الجميع”.

وأشار هتان باهبري: “فريقنا قوي ومحترم والإدارة قائمة على التعاقد مع عناصر قوية سواء محلية أو أجنبيه، فطبيعي فرض سيطرنا بالطول والعرض على المجموعة التي كنا نوجد بها في آسيا”، مبينا:”تغير المدرب أحيانا يكون إيجابيا أو سلبيا، فمع الهلال كان إيجابيا، فبعد التعاقد مع دياز تغيرت الأمور للأفضل وهذا ما حدث مع الشباب”.

ولفت: “وجود 8 لاعبين أجانب بالدوري أكيد إيجابي وسلبي، من الناحية السلبية سنجد أن هناك مواهب كثيرة لن تجد لها مكانا في الدوري، لكن له جانب إيجابي وهو تحفيز اللاعب ليعطي كل ما عنده”، وفق برنامج “شوت”.

وتابع:” هدفنا الحصول على كأس آسيا وهذا ليس أمرا صعبا والتوقف بعد دور المجموعات ربما يضرنا والوديات ليست مقياسا”.