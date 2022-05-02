إدارة الهلال تتجه للاستئناف ضد قرار فض المنازعات في قضية كنو

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن أول قرار لإدارة الهلال، بعد قرارات غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية اللاعب محمد كنو وأزمة توقيعه لناديي النصر والهلال بالوقت ذاته.

وبينت المصادر أن إدارة الهلال تتجه إلى رفع استئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار غرفة فض المنازعات في قضية اللاعب، بحسب الرياضية.

وكانت غرفة فض المنازعات قررت إيقاف اللاعب كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية ثم الشتوية.

كما تقرر إلزام كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يبلغ 27 مليون ريال، منها سبعة ملايين وخمسمائة ألف الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد، بالإضافة لمبلغ 19 مليوناً و500 ألف التي تمثل المتبقي من قيمة عقد اللاعب.