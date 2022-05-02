الرفاعي: عقوبة الهلال غير موجودة في اللائحة

ماجد محمد(صدى):

صرح أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق، بأن قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية اللاعب محمد كنو وأزمة توقيعه لناديي النصر والهلال بالوقت ذاته غير موجود باللائحة.

وقال الرفاعي: إن غرفة فض المنازعات لم تكشف أسباب استنادها إلى العقوبات المتعلقة بالفترة المحمية في قضية اللاعب محمد كنو رغم أن كسر العقد وقع في الفترة الحرة.

وأضاف: هناك فرق بين الفترة المحمية والفترة الحرة وغرفة فض المنازعات لم توضح على ماذا استندت عندما أصدرت عقوبات متعلقة بالفترة المحمية.

وتابع: غرفة فض المنازعات أصدرت عقوبة على نادي الهلال غير موجودة في اللائحة بحسب ما ظهر في القرار الصادر يوم الأحد، لأنها أصدرت عقوبات متعلقة بالفترة المحمية رغم أن اللاعب كان في الفترة الحرة عنما أنهي عقده بحسب البيانات.

وأشار إلى أن الهلال يستطيع رفع عقوبة منع التسجيل إن استطاع إثبات توقيعه مع محمد كنو في الفترة الحرة وليست المحمية كما أنه سيتمكن من عدم دفع مبلغ 27 مليون ريال إذا أثبت أنه لم يكن شريكا في القضية.

وكانت غرفة فض المنازعات قررت إيقاف اللاعب كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين، وإلزام كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يبلغ 27 مليون ريال.