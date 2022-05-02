رجل يهرب مخدرات في أحشائه لأجل زوجته!

دبي(صدى):

ألقت الشرطة في دبي القبض على إفريقي جلب 70 كبسولة معبأة بمخدر الكوكايين داخل أحشائه عبر المطار.

واعترف الرجل أمام مفتش الجمارك بأنه أخفى المخدرات في أحشائه لتسليمها إلى شخص داخل الدولة، ثم ادعى في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة أنه جلبها بداخله، لكنه لم يكن يعلم أنها تحتوي على مخدرات.

وذكر المتهم أمام محكمة الجنايات بأنه جلب المخدرات بهذه الطريقة لعلاج زوجته الموجودة في الدولة، بعد أن علم أنها مريضة، وتحتاجها للعلاج.

ومن جانبها قضت محكمة الجنايات بسجنه 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.