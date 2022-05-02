الفراج عن قضية كنو: القرارات الأولية مثل المسكنات

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي وليد الفراج على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية اللاعب محمد كنو وأزمة توقيعه لناديي النصر والهلال في وقت واحد.

وقال الفراج: شيء جميل أن يصدر قرار مبدئي في قضية الموسم وتحويلها للتقاضي في جهة أخرى، القرار الأولي يخفف جروح كثيرة، لكنها مثل المسكنات اذا لم تكن قرارات نهائية غير قابله للطعن وجاهزة للنفاذ.

وتابع: نصيحة، القضايا القانونية مشاويرها طويلة وانتظار حتى اللحظة الأخيرة أفضل وأسلم.

يذكر أن غرفة فض المنازعات قررت إيقاف اللاعب محمد كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين، وإلزام كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يبلغ 27 مليون ريال.