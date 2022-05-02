فيديو..لقطات من صلاة العيد في المسجد الحرام

مكة المكرمة(صدى):

استقبل المسجد الحرام صباح اليوم الأثنين، المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفعت كامل جاهزيتها استعدادًا لاستقبال المصلين من خلال منظومة عمل متكاملة.

وجندت رئاسة شؤون الحرمين 400 موظف لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى المصليات وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.