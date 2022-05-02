منصة تبرع تؤكد إنهاء إيصال زكاة الفطر لمستحقيها بوقتها الشرعي

الرياض(صدى):

أعلنت المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، عن إنهاء إخراج زكاة الفطر في وقتها الشرعي وإيصالها لمستحقيها الحقيقيين بدءًا من غروب شمس يوم 28 رمضان.

وأكدت “تبرع” أنها ركزت على اختيار أجود أنواع الأرز ولديها ما يزيد على 450 جمعية شريكة و13 مجلساً من مجالس الجمعيات الأهلية حول المملكة، لافتة إلى أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من 919 ألف مستفيد.

وأشارت إلى أنها تعمل مع المنصات الوطنية الشريكة في الوصول للمتبرعين، إضافة إلى قدرة المشروع للوصول إلى الفئة المستهدفة والمستحقة لزكاة الفطر من خلال البيانات الموثقة في الجمعيات الأهلية، وتحقيق التعاون وتحري الدقة في رفع البيانات.