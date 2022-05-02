نتفليكس تتجاهل مسلسل تنتجه ميغان ماركل

واشنطن(صدى):

تخلت شبكة “نتفليكس” عن مسلسل تنتجه ميغان ماركل، وذلك مع قيام الشركة بتقليص محتواها من أفلام الرسوم المتحركة وفقاً لما أعلنته في بيان.

وتحفظت نتفليكس، في بيان أصدرته، عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن قراراتها، فيما يتناول مسلسل “بيرل” مغامرات فتاة عمرها 12 عاماً تستوحي شخصيات مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات من التاريخ.