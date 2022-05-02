عادات غير صحية يجب الابتعاد عنها في العيد

أميرة خالد(صدى):

يتبع البعض عادات غير صحية خلال إجازات العيد قد تكون السبب في تدمير جسمك وصحتك، وتعرضك لزيادة الوزن وألم العظام والمفاصل؛ حيث تجنب تناول الطعام أمام التلفزيون؛ لأنه يتسبب في تعرضك لزيادة الوزن، بسبب الجلوس لفترات زمنية طويلة، فتتركّز الدهون في بعض أماكن الجسم، ومنها البطن والأرداف.

ويعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها عدم الإسراف في تناول الحلويات والسكريات في العيد؛ لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم، وأيضًا تزيد من فرص إصابتك بزيادة الوزن، فيمكنك تناولها ولكن دون الإسراف في تناولها.

ويقوم البعض بعدم الحركة مع الإسراف في تناول الطعام؛ لكي لا تصبح أكثر عرضة لزيادة الوزن، وعليك ممارسة التمارين الرياضية المنزلية البسيطة لتجنب هذا الضرر، فضلًا عن تناول المسليات غير الصحية وغير المفيدة، التي تحتوي علي مواد حافظة تزيد من فرص تعرض الجسم لبعض المشاكل الصحية.

ومن أهم الأخطاء الصحية التي يقع فيها الكثيرون: النوم بعد تناول الطعام مباشرة، فهذه العادة تزيد من فرص إصابتك بمشاكل في ارتداد أحماض المعدة، وصعوبة الهضم، واضطرابات في القولون، وفقًا لموقع “webmed” الطبي.