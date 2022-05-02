الأرصاد: موجة من الأتربة تجتاح عدة مناطق

الرياض(صدى):

أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أن ‏صور الأقمار الصناعية تبين موجة الأتربة المثارة على محافظات رفحاء، حفر الباطن، القيصومة، الدمام، الظهران.

وأشار المركز، إلى أنها تستمر إلى الساعات القادمة، ويمتد تأثيرها إلى منطقة الرياض خلال مساء هذا اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.