بالفيديو.. طبيب سوداني يحرص على قضاء عيد الفطر طوال 13 عاما في الداير

جازان(صدى):

حرص طبيب سوداني يدعى “بهاء” على قضاء عيد الفطر المبارك في محافظة الداير طوال السنوات التي قضاها فيها، والتي امتدت لقرابة 13 عاما.

وأكد “بهاء” أن حب المملكة ترسخ في نفسه وعقله، مضيفا أنه عشق محافظة الداير” بجازان، لذا قضى فيها سنوات كثيرة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن سنواته في المحافظةكانت مليئة بالعمل والاجتهاد، مشيدًا بمعاملة أهل الداير لها، لافتا إلى أن معاملتهم قائمة على الود والاحترام.