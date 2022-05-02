القبض على أب خنق ابنته حتى الموت

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية القبض على رجل قتل ابنته خنقا بسبب غضبه من سلوكها وعلاقتها غير الشرعية مع شاب بمنطقة الوراق.

وجاءت تحركات الشرطة بعد العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر مكبلة اليدين والقدمين وبها آثار خنق بالرقبة بداخل إحدى الشقق السكنية.

وبعد التحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الجريمة الذي اعترف بأن ابنته هربت من المنزل، وأقامت علاقة غير شرعية مع شاب ما دفعه للتستر عليها وإقناع الشاب بالزواج منها عرفيا.

وأضاف الأب في اعترافاته أن نجلته عادت إلى سلوكها غير الإخلاقي مرة أخرى، لذا قرر تأديبها إلا أن الأحداث تطورت وخنقها ما أدى لمصرعها.