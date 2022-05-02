بالفيديو.. مختص: اتوقع انخفاض الضريبة المضافة بالمملكة خلال 2022

الرياض(صدى):

قال الكاتب الاقتصادي، أحمد السالم، إنه من الممكن أن نشهد تراجعا للضريبة المضافة بالمملكة خلال الربع الثاني من عام 2022.

ورجح الكاتب الاقتصادي أن يتم في هذا العام مراجعة قيمة ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

ورجح أن تنخفض الضريبة المضافة بالمملكة خلال الربع الثاني من عام 2022 من 15% إلى 7,5% .