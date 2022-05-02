بالفيديو.. مقيم ينبهر بأحواء أبها وجبال السودة

أبها(صدى):

عبر مقيم في المملكة يدعى محمد شاكر عن انبهاره بأجواء وطبيعة مدينة أبها وجبال السودة والحدائق الموجودة بها.

وذكر “شاكر” أنه سافر مع عائلته من الخبر إلى أبها للتنزه في العيد، كما تجول في جبال السودة ومزارعها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأكد أن الأجواء في أبها جيدة، مضيفا أنها بلد ويتوافر فيها كل شئ، لافتا إلى أن رحلته في المدينة ستمتد ليومين قادمين.