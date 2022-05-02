كوريا الجنوبية تقرر رفع تعليق دخول السعوديين إلى أراضيها بدون تأشيرة

سول(صدى):

أعلنت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية أن السلطات الكورية رفعت التعليق عن دخول مواطني المملكة إلى أراضيها بدون تأشيرة.

وأضافت سفارة المملكة أن التعليق سيكون لمدة 30 يوم كحد أقصى ابتداءً من يوم أمس، داعية إلى اتباع التعليمات قبل السفر.

ولفتت إلى أن التعليمات تشمل الدخول إلى موقع K-ETA عبر الرابط من هنا أو تحميل تطبيق K-ETA للهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ 72 ساعة، والدخول إلى موقع Q-CODE من خلال الرابط من هنا وتعبئة البيانات المطلوبة من ضمنها إرفاق نتيجة سلبية لفحص PCR تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم.