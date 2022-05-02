بالفيديو.. سبب تشاؤم العرب قبل الإسلام بالزواج في شهر شوال

الرياض(صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن شهر شوال هو الشهر العاشر من السنة الهجرية، مضيفا أن العرب قبل الإسلام كانوا يتشاءمون بالزواج في شهر شوال.

وأضاف أن شهر شوال يقع في الحر الصيفي، وفيها ينقص لبن الإبل، كما اعتقد البعض أن الإبل في هذا الشهر تشو بذيلها فلا يطؤها الفحل، لذا كان العرب قبل الإسلام يتشاءمون في الزواج في هذا الشهر، وذلك بحسب ما ذكره لـ”العربية”.

وأكد أن الإسلام أبطل هذا التشاؤم، مضيفا أن النبي صلى الله وعليه وسلم تزوج عائشة في شهر شوال، مضيفا أنه في منتصف الشهر ينعدم الظل على اليمن والمملكة، في حين تتعامد في نهايته أشعة الشمس على الكعبة، كما ترتفع درجة الحرارة في هذا الشهر، كما يطول النهار بالتدريج مع مرور الأيام.