النيابة العامة تجدد التنبيه بحظر إطلاق النار في المناسبات والأماكن العامة

الرياض(صدى):

جددت النيابة العامة التنبيه بأنه يحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، أو استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به.

وأكدت أنه يحظر السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال، كما يحظر إطلاق النار من الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات.

وأضافت أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا للفقرة رقم 21 من البند أولاً لقرار معالي النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/1/ 1442هـ.