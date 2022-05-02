بالفيديو.. طائرات الدرون ترسم لوحة جميلة في موسم جدة

جدة(صدى):

رسمت طائرات الدرون مساء اليوم لوحات جميلة في سماء جدة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم جدة 2022.

كما شهد الموسم العديد من الفعاليات منها عروضا للسيرك، كما حظيت افتتاحية المويم حضور جماهيري كبير.

وأكد أن النسخة الثانية من الموسم تشهد زيادة كبيرة في حجم الفعاليات، وإقامة حفلات غنائية وعروض مسرحية وبرامج وفعاليات بحرية ومعارض عالمية وألعاب ترفيهية.