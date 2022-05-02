نهاية مأساوية لستة أطفال في أول أيام العيد

بغداد (صدى):

سجلت مدينة الفلوجة بالعراق اليوم وفاة 6 أطفال غرقا أثناء محاولتهم إنقاذ شقيقة أحدهم بعد سقوطها في نهر الفرات.

ووقع الحادث عندما توجه 6 أطفال للعب بالقرب من النهر احتفاءً بيوم عيد الفطر المبارك، إلا أن شقيقة أحدهم نزلت في المياه ولم تتمكن من الخروج.

وسارع الأطفال الخمسة تباعا بمحاولة إنقاذها إلا أنهم غرقوا، وكانوا من بينهم 4 أشقاء، وتم انتشال جثة الأطفال.

وأكدت شرطة المدينة أن الأطفال من عائلة واحدة، وفي أعمار مختلفة، ولا يتجاوز أكبرهم الرابعة عشر من عمره.