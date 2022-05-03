بالفيديو.. مذيعة اخبار أم بي سي تغني أغنية من الفلكلور الشامي

الرياض(صدى):

أدت مذيعة اخبار أم بي سي، نادين خمّاش، أغنية من الفلكور الشامي بمهارة شديدة، وذلك على أنغام إحدى الآلات الموسيقية.

وشاركت الإعلامية مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، وظهرت فيه وهي تغني أغنية من الفلكور الشامي ومنسجمة بالغناء.

وشارك في هذه الأجواء الغنائية الفنان الإماراتي عبد الله المستريح الذي حرص على أداء الموسيقي ومشاركتها في الغناء.