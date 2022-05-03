أمير الباحة يعايد المنومين في مستشفى العقيق العام

الباحة(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى العقيق العام.

وشملت الزيارة مختلف الأقسام, حيث قدم سموه التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات ، فيما قدّم سموه للمرضى باقات من الورود والهدايا.

من جهتهم عبر عدد من المرضى المنومين عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من سمو أمير المنطقة القريب دائما من الجميع، مقدمين شكرهم وتقديرهم لسموه على زيارته ومعايدته لهم، مقدمين التهنئة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره ورخاءه.