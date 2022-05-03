مستشار أسري: الزوجان اللذان يلعبان معاً يبقيان معاً

عادل الحربي(صدى):

أكد المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، على أهمية وجود هواية مشتركة لدى الزوجين لضمان بقاء زواجهما.

وقال السلمان: أن يمارس الزوجان هواية مشتركة أو يلعبان معاً حيث القاعدة الحياتية تقول: الزوجان اللذان يلعبان معاً يبقيان معاً وينجذبان لبعضهما ويندمجان أكثر وأكثر.

وتابع: فمع ممارسة اللعب يحصل المزاح والمتعة والضحك واللحظات الحلوة ؛ مشي مع بعض لعبة الكترونية ، بلياردو ، تنس ، ألعاب ذهنية وغيرها.