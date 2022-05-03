رد ياسر جلال على اعتزاله الفن بعد دوره بالاختيار 3

القاهرة(صدى):

رد الفنان المصري ياسر جلال على ما تداول حول اعتزاله بعد دوره في مسلسل الاختيار 3 الذي عرض في شهر رمضان.

وكشف ياسر جلال الذي جسد دور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه سيعود مرة أخرى لتأدية أدوار مختلفة ومتنوعة في أعمال أخرى.

وقال: لقائمين على صناعة الاعلام والفن في مصر قيادات في قمة الثقافة والمعرفة والفهم، وهم أول من أبلغوني أنني ممثل شاطر وأن هذا لن يكون آخر دور أقدمه، وسأعود لتأدية أدوار مختلفة كما كنت أقدم قبل مسلسل الاختيار 3.