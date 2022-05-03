دينا تهاجم سلاف فواخرجي بسبب تصريحاتها حول عذاب الآخرة

القاهرة(صدى):

هاجمت الفنانة المصرية دينا، الفنانة السورية سلاف فواخرجي، بسبب تصريحاتها الأخيرة حول معتقداتها الدينية وحديثها عن عذاب الآخرة.

وكانت سلاف فواخرجي قد صرحت في وقت سابق بأنها مقتنعة بأن الله “لن يحرق عباده”، قائلة: “لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط، الله جميل وأحلى من أن يحرق عباده لذلك لا يوجد نار، وأرفض تكفير إنسان.

وفي هذا السياق أبدت دينا غضبها قائلة: النار موجودة في الآخرة بكل تأكيد، مؤكدة أنها على يقين بوجود عقاب إلهي في الآخرة.

وتابعت دينا: أؤمن دوماً بأن الله غفور رحيم، وإني هدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى.