معتمرة هندية تلد صباح العيد بمستشفى الحرم

مكة المكرمة(صدى):

شهدت الساعات الأولي من عيد الفطر المبارك لهذا العام ولادة معتمرة هندية مولودًا بمستشفى الحرم.

وتمت الولادة بشكل طبيعي وتم نقل الأم والطفل الى مستشفى الولادة والأطفال للمتابعة واستكمال العلاج اللازم.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله الحارثي المدير التنفيذي لمستشفى أجياد الطوارئ: “شاركنا المعتمرة فرحتها، فاليوم الفرحة مضاعفة لجميع كوادرنا الطبية بمناسبة عيد الفطر ووصول أول مولود”، وذلك بحسب ما جاء بصحيفة “عكاظ”.

يُذكر أن المستشفى مخصص للطوارئ ويقدم خدماته للزوار والمعتمرين على مدار الساعة ويعمل بأحدث التقنيات الطبية.