طريقة للاختفاء عن الواتساب تمامًا دون حذفه

وكالات(صدى):

يفضل العديد من مستخدمين “واتساب” التوقف عن استخدامه لبعض الوقت من أجل التخلص من ازعاج الرسائل وهو الأمر الذي قد يدفعهم لحذف التطبيق إلا أنا ما لا يعلمه البعض أنه يمكن التوقف عن استقبال رسائل “الواتساب” دون الحاجة لحذف التطبيق.

1- الوصول إلى علامة تبويب التطبيقات والعثور على WhatsApp.

2- النقر على رمز المراسلة وتحديد “فرض الإيقاف” “force stop”.

3- يمكن النقر على منطقة بيانات الجوال وتعطيل “بيانات الخلفية” “background data”.

وتعمل هذه العملية فقط عند الاتصال ببيانات الجوال وليس بشبكة wifi، وبعد إجراء الإجراء لا يتلقى المستخدم رسائل حتى عند تشغيل 4G.