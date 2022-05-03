بالصور.. مواصفات سيارة سانديرو ستيب واي 2022

أميرة خالد(صدى):

تقدم شركة “رينو” الفرنسية السيارة سانديرو “ستيب واي” والتي تُعد واحدة من أبرز الاصدارات حيث تضم السيارة حزمة من التجهيزات مثل مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني للمكابح.

وتحتوي السيارة أيضًا على منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومرايات جانبي كهربائية، وحساسات حركة خلفية، ومثبت سرعة.

كما تتسم بوجود مكيف هواء، وزجاج كهربائي، و مصبايح نهارية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة يبلغ قياسها 7 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي.

وتتمتع السيارة بأقطاب ثنائية على جانبي السقف، وابعاد هيكلية بلغت 4089 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1994 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 320 لتر.

وتعمل السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.