بالصور.. شركة بي واي دي تكشف عن أحدث مركباتها

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة “بي واي دي” الصينية عن أحدث اصداراتها في عالم السيارات الكهربائية، وهي النسخة التي تحمل اللقب SEAL EV حيث تستمد على مفهوم Ocean X.

وتتمتع السيارة بمحرك كهربائي فردي مثبت بالناحية الخلفية، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 150 كيلو واط أو 230 كيلو واط اي ما يعادل 201 و 214 حصانا، بالاضافة إلى نسخة قياسية بمحرك امامي بقوة 230 كيلووات.

وتحتوي السيارة على بطارية عالية الأداء BYD’s Blade 800Vتحقق مدى سير يبلغ 342 ميلًا اي ما يعادل 550 كيلومتر وحتى 700 كيلومتر، بينما يبلغ الوزن الكلي للسيارة نحو 2150 كيلوجرام.

وتتسم السيارة الصينية بتصميم خارجي أقرب إلى النسخة الكهربائية الشهيرة تسلا 3، حيث تضم مصابيح أمامية حادة المظهر أيضًا، وجنوط رياضية انيقة، مع لمسات خارجية انسيابية تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.