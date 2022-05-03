الغذاء والدواء تنبه لضرر يحدث للعين عند ارتداء النظارات الشمسية المقلدة

أميرة خالد(صدى):

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الضرر الذي يحدث للعين عند ارتداء النظارات الشمسية المقلدة التي تكون رديئة الجودة.

وذكرت أن الله عز وجل وهب حدقة العين القدرة على التكيف مع الضـوء المحيط بها، مضيفة أن عند التعرض لضوء الشمس تضيق حدقة العين لـتقـلل من دخول الضوء إلى العينين، وعندما يتواجد الإنسان في مكان مظلم تتوسع حدقة العين لتسمح بـمـرور الضوء بنسبة أعلى.

وأشارت إلى أنه عندما يستخدم الإنسان نظارات شمسية رديئة الجودة تتوسع حدقة العين كما يحصل في الظلام وحينها ستسمح بمرور قدر أكبر من أشعة الشمس بما فيها الأشعة فوق البنفسجية، وبهذا تسبب ضرر أكثر من عدم استخدامها.

ونصحت بشراء النظارات الشمسية من الموزعين المعتمديـن مثـل مراكـز البصريات المرخصة من وزارة الصحة، وتجنب الشراء من نقاط توزيع غير معروفة أو غير مضمونة.