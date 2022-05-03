بالصور.. روجينا تثير غضب جمهورها بإعلان من أمام الكعبة

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة المصرية روجينا غضب جمهورها بسبب عدم صور التقطتها من أمام الكعبة، واعتبرها الجمهور إعلان لا يليق مع وجودها في الأماكن المقدسة.

ونشرت الفنانة صور لها من أمام الكعبة على حسابها بموقع “إنستغرام”، وكان من بين هذه الصور صورتين تتعلقان بمسلسلها الرمضاني الذي سيذاع في العام المقبل.

وعلقت روجينا على هذه الصور وكتبت :”بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح فى مسلسل ستهم رمضان 2023 ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح رائعة الكاتب ناصر عبدالرحمن للمخرج رؤوف عبدالعزيز”.

وانتقد عدد من جمهورها تصرفها، مؤكدين أن الحرم المكي مكان مقدس ولا يليق أن تعلن عن عمل درامي لها خلال تواجدها فيه.