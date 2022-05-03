بالفيديو.. افتتاح أكبر نافورة تفاعلية على مستوى العالم في الهفوف

الشرقية(صدى):

تعتزم أمانة الأحساء اليوم افتتاح منتزه الملك عبد الله البيئي في الهفوف بعد مغرب هذا اليوم.

ويضم المنتزه العديد من المرافق أهمها نافورة تفاعلية، والتي تعد أكبر نافورة تفاعلية على مستوى العالم، كما تحتوي على قرية تراثية.

ويحتوي المنتزه أيضا على عدد من المرافق وألعاب مخصصة للأطفال، بجانب جزيرة مائية وسط البحيرة بطول 700 متر، وعرض 400 متر.