بالفيديو.. افتتاح أكبر نافورة تفاعلية على مستوى العالم في الهفوف
تعتزم أمانة الأحساء اليوم افتتاح منتزه الملك عبد الله البيئي في الهفوف بعد مغرب هذا اليوم.
ويضم المنتزه العديد من المرافق أهمها نافورة تفاعلية، والتي تعد أكبر نافورة تفاعلية على مستوى العالم، كما تحتوي على قرية تراثية.
ويحتوي المنتزه أيضا على عدد من المرافق وألعاب مخصصة للأطفال، بجانب جزيرة مائية وسط البحيرة بطول 700 متر، وعرض 400 متر.
فيديو | مراسل #الإخبارية: منتزه الملك عبد الله البيئي في #الهفوف سيكون افتتاحه بعد مغرب هذا اليوم وهو يحتوي على العديد من المرافق أهمها نافورة تفاعلية وقرية تراثية وغيرها#نشرة_النهار pic.twitter.com/NjRBh0AgvP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2022
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