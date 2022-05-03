بالفيديو.. التعاقد مع شركة عالمية لتشغيل مطار الملك عبد العزيز

الرياض(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس طربزوني، التعاقد مع شركة عالمية لتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأكد أن هذا التعاقد جاء من أجل الاستعانة بخبرات علمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المطار، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة التي تطلب من الشركة الاستعانة بخبرات عالمية من أجل توفير كفاءات تشغيلية ونقل المعرفة.

يذكر أن ذلك جاء بعد ورود شكاوى من المسافرين بعدما تم إلغاء رحلاتهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.