بالفيديو.. الأرصاد تنبه بنشاط أتربة مثارة على بعض المناطق

الرياض(صدى):

أكد محلل الطقس في الأرصاد، عقيل العقيل، نشاط أتربة مثارة وعوالق ترابية على المناطق الشمالية والشرقية وكذلك الوسطى.

وأضاف أن بعض الأتربة المثارة تؤثر على القطاعالشرقي والشمال الشرقي من المملكة، وتمتد للعاصمة الرياض، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن الفرصة لا تزال مواتية لهطول الأمطار وتكون السحب الرعدية الركامية على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.