بالفيديو.. مواطن يخفف عناء السفر لرحالة سويدي وزوجته في سراة عبيدة

الرياض(صدى):

حرص المواطن مشاري آل مجري على تخفيف عناء السفر لرحالة سويدي وزوجته، وقدم المساعدة لهم في محافظة سراة عبيدة.

وقام المواطن باستقبالهما يوم 25 رمضان في بيت جده بعدما انهكهما السفر،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أنه التقى بالصدفة بالسائحين، لافتا إلى أنه كان يعلم أن هناك تقلب في الأجواء فعرض عليهما المساعدة، فطلبوا منه إيجاد مكان للإقامة فيه، فعرض عليهم الإقامة في منزل عائلته، فوافقوا وقام باستضافتهما وإعداد الطعام لهم.