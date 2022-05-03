بالصور.. فعاليات متنوعة بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام احتفاءً بعيد الفطر

الدمام(صدى):

أقامت دار الرعاية الإجتماعية بالدمام التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بقسميها” الرجالي والنسائي” احتفالات منوعة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشارك مدير عام فرع الوزارة، الأستاذ عبدالرحمن المقبل، ومساعد المدير العام لقطاع التنمية، ابتسام الحميزي الآباء والأمهات ومنسوبي الدار فرحتهم بالعيد السعيد.

وتهدف هذه الزيارات المتواصلة إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس المسنين، وخلق جو أسري بينهم، كما قدموا شكرهم لمنسوبي الدار على جهودهم وما يقدمونه للآباء والأمهات، وتمنوا للجميع مزيد من العطاء والتوفيق، كما قدموا من خلال الزيارة هدايا، فضلا عن الإطلاع على أنشطة وفعاليات الدار والخدمات المقدمة لكبار السن

واشتمل الاحتفالات المبهجة زيارة وفد من منسوبي شركة أرامكو ضمن المبادرات الإنسانية والاجتماعية المتعددة للشركة الموقرة.

واستمرت الاحتفالات بالعيد في ثاني أيامه بإقامة وجبة إفطار جماعي للآباء الكرام وللمنسوبي والعاملين بالدار، وشارك فيه أعضاء “جمعية ساعد للبحث والانقاذ” الذين قدموا الهدايا لجميع الآباء والأمهات والمشاركة في احتفالات الدار بالعيد.

وقدم المدير المكلف في فترة العيد الأستاذ عصام المضحي بالنيابة عن إدارة الدار شكره وتقديره لجميع الزملاء المكلفين لحسن الاستعداد والتنظيم لهذه الفعاليات الترفيهية المتنوعة ابتهاجاً بالعيد السعيد لتجسيد معاني الفرح والبهجة على محياهم .