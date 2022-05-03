بالفيديو.. الفيحاء يتغلب على الهلال بهدف نظيف

طلال الغامدي(صدى):

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على نظيره الهلال بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وشهد الشوط الأول من المباراة تقدم الفيحاء بهدف في الدقيقة 33 عبر سامي الخبيري، وشهد الشوط الثاني عدم إحراز أي أهداف لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني، في حين رفع الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن الفيحاء سيواجه فريق الحزم يوم السبت المقبل، في حين سيواجه فريق الهلال نظيره ضمك في اليوم ذاته، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.