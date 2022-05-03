ضبط سيدة دبرت لقتل زوجها أثناء عمله

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية القبض على سيدة ورجل آخر لتورطهما في مقتل زوج الأولى بمركز كفر الشيخ في مصر.

وترجع تفاصيل الجريمة عندما عقدت المتهمة العزم على قتل زوجها بمساعدة عشيقها، فدبرت خطة لتنفيذ القتل أثناء عمل زوجها على “توكتوك”.

وتظاهر المتهم بأنه يحتاج لتوكتوك فوافق المجني عليه على توصيله، وأثناء سيرهما بجوار مصرف مائي قام بالتعدي عليه بسكين.

وقام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول الذي كان بحوزته وقام بإلقاء جثمانه والتوك توك بالمصرف، لكن الشرطة كشف ملابسات الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه وعلى المتهمة.