بالصور.. فعاليات مختلفة في احتفالات عيد محافظة الحريق

سعود حماد(صدى):

رعى محافظ محافظة الحريق، محمد بن ناصر الجرباء، الاحتفال الرسمي للإحتفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور رؤساء الجهات الحكومية والأهالي.

وشهد الحفل التي نظمته بلدية المحافظة فقرات متنوعة تضمنت قصيدة للشاعر غنام القريني بعنوان رفرفي يا راية التوحيد، إضافة لأوبريت بعنوان لحمة وطن للمنشد متعب بن دخنة، كما تم تكريم الرعاة للإحتفال وفي نهاية الحفل أطلقت الالعاب النارية التي اضاءة سماء المحافظة احتفاء بهذه المناسبة.

من جانبه، رفع رئيس بلدية محافظة الحريق، فهد بن عبدالله الدميخي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولسمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ولسمو أمين منطقة الرياض صاحب السمو الملكب الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبدالرحمن الخريف وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الأعياد.

وأكد “الدميخي” ان هذه الاحتفالات منظومة عمل تشرف عليها أمانة الرياض وهدفها رسم البسمة والفرح على أهالي محافظة الحريق .

يذكر أن موقع احتفالات بلدية محافظة الحريق بحديقة المطل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشمل فعاليات وبرامج متنوعة هدفها رسم البسمة على زوار موقع الاحتفال.