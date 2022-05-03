عيد الدلم فرحة ينطلق بالالعاب النارية والفعاليات المميزة (صور)

سعود حماد(صدى):

انطلقت مساء أول أمس أولى أيام فعاليات عيد الدلم فرحة، ابتهاجا بعيد الفطر المبارك، وذلك تحت رعاية وحضور محافظ الدلم سعادة الأستاذ فهد بن سلطان بن حميد، وبحضور رئيس بلدية الدلم المهندس عامر بن منصور العجمي وعدد من القيادات الأمنية والحكومية وأعيان المحافظة .

وانطلقت الفعاليات بالسلام الوطني السعودي، ثم كلمة أهالي المحافظة والتي ألقاها مدير التعليم في محافظة الدلم، محمد بن عبدالله الخنين، كما تضمنت الفعاليات مشاركة شاعر المليون ياسر الكلثم والشاعر عبدالرحمن العتيبي بقصائد وطنية احتفاء بالمناسبة.

وشارك الفنان بندر بن عوير في الاحتفالات بعدد من الأغاني الوطني التي تفاعل معها الجمهور، وكانت للعرضة الوطنية حضورا مختلفا بمشاركة محافظ الدلم وعدد من أعيان المنطقة، كما تزينت سماء الدلم بالألعاب النارية معلنة انتهاء اليوم الأول من الفعاليات.

من جهته، هنأ رئيس بلدية الدلم،المهندس عامر بن منصور العجمي، القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا سعادته بهذه الاحتفالات التي شارك فيها أهالي المحافظة، مضيفا أن من أهداف البلدية تحسين جودة الحياة من خلال الاحتفالات التي تدخل البهجة والسرور إلى الموطنين والمقيمين في المحافظة.

يذكر أن احتفالات عيد الدلم فرحة ستستمر لمدة ثلاث أيام العيد، وبعدد من الفعاليات المسرحية المميزة والمبهجة وبمشاركة عدد من الفنانين.