الجوازات توضح الخدمات التي يمكن تفويض الغير إلكترونياً للقيام بها

الرياض(صدى):

عددت المديرية العامة للجوازات، الخدمات التي يمكن للشخص تفويض غيره إلكترونياً للقيام بها.

وتتضمن تلك الخدمات إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين، والإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز، وإصدار إقامة -هوية مقيم-، وتجديد إقامة -هوية مقيم-، واستلام الإقامة -هوية مقيم- بعد الطباعة، وإصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.

وأوضحت الجوازات أن الخدمات تشمل إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي، والإبلاغ عن فقدان هوية مقيم، والإبلاغ عن فقدان جواز مقيم، والإبلاغ عن تغيب العمالة، وإضافة تابع، وفصل تابع، وتحويل تابع إلى رب أسرة.

ذلك إضافة إلى تغيير مهنة، ونقل خدمات، ونقل معلومات، وتمديد تأشيرة الزيارة، وإصدار الجواز، وتجديد الجواز، واستلام الجواز، وتسجيل خرج ولم يعد.