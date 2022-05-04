علاء مبارك في ذكرى ميلاد والده: قد يتم تزييف التاريخ لكنهم لن يستطيعوا محوه

القاهرة(صدى):

أحيا علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد والده.

وقال علاء مبارك: قد تغيب الحقيقة لبعض الوقت لكنها ابداً لن تغيب طوال الوقت، وقد يمنع الباطل بصوته المرتفع كلمه الحق، لكنه ابداً لن يصمد أمام قوة الحق وصلابته.

وتابع: وقد يتمكن البعض من تزييف وتشويه التاريخ لكنهم ابداً لن يستطيعوا محو التاريخ، أو تغييره، مضيفا: 4 مايو ذكرى ميلاد والدي اللهم ارحم أبي واغفر له.

يذكر أن الرئيس محمد حسني مبارك، توفى في 25 فبراير 2020، عن عمر يناهز 92 عاما.