غرامة تصل لـ 60 ألف وحجز المركبة عقوبة التفحيط

الرياض(صدى):

قامت الإدارة العامة للمرور، بتجديد تأكيدها على عقوبة التفحيط والتي تكون في المرة الأولى، حجز المركبة 15 يوما وغرامة مالية 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وفي المرة الثانية تكون العقوبة حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية 40 ألف ريال ومن ثم يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وتكون عقوبة التفحيط في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية 60 ألف ريال ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وأشارت إلى أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة من نظام المرور، المركبات المستأجرة والمسروقة.