الجماز عن أزمة كنو: أمر دُبر بالليل وسيتم نقضة في مركز التحكيم

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز على تصريحات المستشار القانوني، فهد بارباع، بخصوص أوراق قدمها شقيق لاعب الهلال محمد كنو تدين شقيقه وتثبت علم النادي بتوقيع اللاعب مع النصر.

وقال الجماز: بحسب كلام المحامي فهد بارباع ، شقيق كنو استغل توقيع شقيقة على ورقة بيضاء وقدمها النصر لغرفة فض المنازعات يعترف فيها بمعرفة الهلال بتوقيع النصر وهو ما أنكره كنو وأنة ليس خطه، الحقائق بدأت تنكشف ! أمر دبر بليل وسيتم نقضة في مركز التحكيم، إنتظروا ماهو أخطر.

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت، يوم الأحد الماضي، إيقاف محمد كنو أربعة أشهر بالإضافة إلى حرمان فريقه من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.